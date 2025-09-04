ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural
ADVERTISEMENT

ಹೊಸಕೋಟೆ | ಮುಗಿಯದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಗೊಂದಲ: ನಡೆಯದ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ

ರವೀಶ್ ಜಿ ಎನ್
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:11 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Bengaluru RuralTeachers

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT