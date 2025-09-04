<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್:</strong> ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮೈಕೆಲ್ ವೀನಸ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಭಾರತದ ಯುಕಿ ಭಾಂಬ್ರಿ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆ ಮೂಲಕ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 14ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೋಡಿಯು 11ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಕ್ರೊವೇಶಿಯಾದ ನಿಕೋಲಾ ಮೆಕ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜೀವ್ ರಾಮ್ ವಿರುದ್ಧ 6-3, 6-7(8), 6-3ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. </p><p>ಅಂತಿಮ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯುಕಿ-ಮೈಕಲ್ ಜೋಡಿಗೆ ಆರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜೋ ಸಾಲಿಸ್ಬರಿ ಹಾಗೂ ನೀಲ್ ಸ್ಕುಪ್ಸ್ಕಿ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಲಿದೆ. </p><p>33 ವರ್ಷದ ಭಾಂಬ್ರಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ನಡೆದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಹಾಗೂ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ನಂ.1 ಆಟಗಾರ ಆಗಿರುವ ಯುಕಿ, 2009ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. </p>.US Open: ಯೂಕಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ.US Open 2025: ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೊಕೊವಿಕ್-ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಸೆಣಸು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>