ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ: ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 122 ಪ್ರಕರಣ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸುಗೊಂಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಮಾರಾಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 6:55 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 6:55 IST
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
