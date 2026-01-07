ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural
ADVERTISEMENT

ಹೊಸಕೋಟೆ: ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಇಡಲು ಹೋದ ಬೆಂಕಿ ತಮ್ಮನನ್ನೇ ಸುಟ್ಟಿತು!

ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಮನಸ್ತಾಪ: ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ತಮ್ಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 20:05 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 20:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡಲು ಹೋಗಿ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರು ಮುನಿರಾಜು
ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡಲು ಹೋಗಿ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರು ಮುನಿರಾಜು
hosakote

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT