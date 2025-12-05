ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸಕೋಟೆ | 'ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆ'

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:27 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:27 IST
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು
ರಮೇಶ್. ಕೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Bengaluru Rural

