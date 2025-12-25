ನಂದಗುಡಿ: ಮೃತ ಕೋತಿಯ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

<p><strong>ನಂದಗುಡಿ (ಹೊಸಕೋಟೆ):</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಕೋತಿಯ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಿ, ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಮಂಗಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿಯ ಮಂಗವೊಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಳೆಊರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಭಯ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ <br>ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು. </p>.<p>ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂದಗುಡಿಯ ಚೇತನ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಕೋತಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಿ, ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಮುನೇಗೌಡ, ಚನ್ನಕೇಶವ, ರೋಹನ್, ಅಂಜನಪ್ಪ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕದಿರಪ್ಪ, ಪೈಂಟ್ ಬಾಬು, ಗಾರೆ ಮುಲಾಂಜನಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>