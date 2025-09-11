ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸಕೋಟೆ | ನಡೆಯದ ತರಗತಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:55 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:55 IST
ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಪಕ ತರಗತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಎಸ್ ಎಪ್ ಐ ಮತ್ತು ಡಿ ವೈ ಎಪ್ ಐ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಾಥಾ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳೆಂದರೆ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವ ಕಾಲೇಜು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ.
– ನಿತಿನ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
