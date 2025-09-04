ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸಕೋಟೆ: ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸುತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬೇಲಿ!

ರವೀಶ್ ಜಿ.ಎನ್.
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:16 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:16 IST
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವುದೋ ರಸ್ತೆ ಯಾವುದೋ ತಿಳಿಯದಂತಹ ಇರುವುದು
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವುದೋ ರಸ್ತೆ ಯಾವುದೋ ತಿಳಿಯದಂತಹ ಇರುವುದು
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಪಾತ್ ಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಪಾತ್ ಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಿರುವ ಕಾರಣ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳಿರುವ ಕಾರಣ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ
ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ಕಸ ವಿಳೇವಾರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ರಿಂದ ಭತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಸಮುಕ್ತ ಹೋಬಳಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ.
– ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸೂಲಿಬೆಲೆ
ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿಯ ಜನ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೂರು ತಲೆ ಮಾರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರೆ  ಸೂಲಿಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾದರಿ ಹೋಬಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು
–ನೊಂದ ನಾಗರಿಕರು ಸೂಲಿಬೆಲೆ
