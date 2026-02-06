ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಸಂಕೇಶ್ವರ | ಪಠ್ಯದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲೆ ಸೇರಿಸಿ: ದೀಕ್ಷಾ ಭಿಸೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:01 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪೊಟೊ- 5 ಎಸಕೆವಿ 2ಇಪಿ-  ಸಂಕೇಶ್ವರದ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಥರ್ಿಗಳು ಉತ್ತರದ ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ವಿರುದ್ಧ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಸಾಧಿಸಿದ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರದಶರ್ಿಸಿದರು.   .  
ಪೊಟೊ- 5 ಎಸಕೆವಿ 2ಇಪಿ-  ಸಂಕೇಶ್ವರದ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಥರ್ಿಗಳು ಉತ್ತರದ ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ವಿರುದ್ಧ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಸಾಧಿಸಿದ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರದಶರ್ಿಸಿದರು.   .  
SchoolEducationBelagavicultural

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT