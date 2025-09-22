ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೀರೇಶ್ವರ ಸೊಸೈಟಿ: ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ

ಬೀರೇಶ್ವರ ಕೋ ಅಪ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ: ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೇ 12, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶೇ 10 ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Belagavibank

