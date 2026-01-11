ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
ಬೆಳಗಾವಿ: ವಿಬಿ–ಜಿ ರಾಮ್‌ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 12:51 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 12:51 IST
ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅನುದಾನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದೊಡ್ಡುವ ದುರದ್ದೇಶವಿದೆ
ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಜಲಗಿ, ಶಾಸಕ
CongressBelagavi

