ಬೆಳಗಾವಿ | ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ: ವೃದ್ಧೆ ಸಜೀವ ದಹನ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ನಾರವೇಕರ್ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ವೃದ್ಧೆ ಸಜೀವ ದಹನವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಾರವೇಕರ್ ಗಲ್ಲಿಯ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಬೈಲೂರ (78) ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾದವರು. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯೊಬ್ಬರೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ 11ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದ ಇಡೀ ರೂಮಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆ, ಬಟ್ಟೆ, ಬೆಡ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಟ್ಟಿವೆ. </p><p>ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆ ಎಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ಸುಪ್ರಿಯಾ ದಹನವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಗ್ನಿ ನಂದಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸುಟ್ಟು, ಅಜ್ಜಿ ದಹನವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಖಡೆಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಿಪಿಐ ಶ್ರೀಶೈಲ ಗಾಬಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>