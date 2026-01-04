ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಬೆಳಗಾವಿ| ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡೆ: ಶಾಸಕ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ

ಮಹಾಂತೇಶ ಕವಟಗಿಮಠ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:15 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:15 IST
Comments
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಮಂಗೇಶ ಪವಾರ ಮೇಯರ್‌ 
CricketBelagavi

