ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಮೂಡಲಗಿ| ₹ 19 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಪೀಠೋಪರಣ ವಿತರಣೆ: ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:15 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:15 IST
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ನಡತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ದೇಶದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಬೇಕು
ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ
