ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು

ಬೆಳಗಾವಿ: 'ತೌಕ್ತೆ' ಚಂಡಮಾರುತ ಪರಿಣಾಮ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಸಮೇತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ತಿರುಪತಿ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿದೆ.

Today,16th May

,21:@FlyTruJet is Operating TIR & HYD. Few CANCELLED,Pl Check.

TIR diverted due to bad weather.Wait for other information,we will update.@AAI_Official @MoCA_GoI #SabUdenSabJuden #DoGajDooriMaskHaiJaroori #IndiaFightsCorona #TogetherAgainstCorona pic.twitter.com/JIjvwBYFcx

— Belagavi Airport ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (@aaiblgairport) May 16, 2021