13 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲ್ಲ, ಡಿ.ಜೆ ಬಳಸಲ್ಲ * ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೊಂದು ‘ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ’ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ
ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:35 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:35 IST
ಕಿರಣ ಸಾಯನಾಕ್‌
ಫೈಬರ್‌ನಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿರುವ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವರ್ಷ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ‍ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಿ
ರಣ ಸಾಯನಾಕ್‌ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಆರ್‌ಪಿಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌
BelagaviGanesha

