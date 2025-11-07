ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮೂಡಲಗಿ: ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೈನ್ಯದ ಬಲ

ಎಂಟನೇ ದಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪ ತಾಳಿದ ರೈತರ ಹೋರಾಟ, ಕನ್ಹೇರಿ, ಮುಗಳಖೋಡ ಸೇರಿ ಹಲವು ಶ್ರೀಗಳ ಬೆಂಬಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:23 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:23 IST
