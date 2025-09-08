ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಳಗಾವಿ | ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:55 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:55 IST
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರವೂ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಏಕನಾಥ ಅಗಸಿಮನಿ
Belagavi

