ಗೋಕಾಕ: ಘಟಪ್ರಭಾ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ

<p><strong>ಗೋಕಾಕ:</strong> ಘಟಪ್ರಭಾ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಘಟಪ್ರಭೆಗೆ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಇದ್ದ 35 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಪ್ರಮಾಣವು, ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗಾಗುವುದರಲ್ಲಿ 45 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ದನಡಿದೆ. ದನಕರುಗಳ ಸಮೇತ ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳತ್ತ ತೆರಳಬೇಕೆಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಡಾ. ಮೋಹನ ಭಸ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಳೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕೋಳಿ ಸೇತುವೆ ಘಟಪ್ರಭೆಯ ಲೋಳಸೂರ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಎದುರಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>