ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕೊಟಬಾಗಿ: ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿ ಜಲಾವೃತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:45 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:45 IST
ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಡಕುಂದ್ರಿ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ನದಿಯ ಒಡಲು ಹರಿದು ಬೆಳೆಗಳು ಬುಧವಾರ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ.
ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಲರಾಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಬುಧವಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
BelagaviFlood

