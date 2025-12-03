ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
belagavi
ಹುಕ್ಕೇರಿ | ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿ: ನಿಖಿಲ್ ಕತ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
Last Updated : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸಲು ಅಥವಾ ಬೇರಾವುದೇ ನಿಗದಿತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು
ಡಾ.ರಾಜು ಮೇತ್ರಿ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
EducationBelagaviHukkeri

