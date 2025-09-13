ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
'ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರ ಕಾಪಾಡುವ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಗಂಗಾಬಾಂವಿ ಕರೆಮ್ಮಾದೇವಿ'  

ಸೆ. 15ರಂದು ಭಂಡಾರದ ಓಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಬಾಲಶೇಖರ ಬಂದಿ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:44 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:44 IST
‘ಕಂಕಣವಾಡಿಯ ಗಂಗಾಬಾವಿ ಕರೆಮ್ಮಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯು ಪ್ರತಾಪಅಣ್ಣಾ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ’
ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕಂಕಣವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ.
