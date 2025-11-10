ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಶ್ರೇಯಸ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡ್ ಆಟದ ಸೊಬಗು

ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅರ್ಧಶತಕ; ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಮುನ್ನಡೆಯತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಜ್ಜೆ
ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 21:30 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 21:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Ranji Cricket Trophyranji cricket

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT