ATP Finals: ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಕರಾಜ್‌, ಜ್ವೆರೆವ್‌ ಶುಭಾರಂಭ

<p><strong>ಟುರಿನ್ (ಇಟಲಿ):</strong> ಎಟಿಪಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ನ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನಿಯ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಡಿ ಮಿನೌರ್ ವಿರುದ್ಧ 7-6 (7/5), 6-2ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕಳೆದೆರಡು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಟಿಪಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆನ್ ಶೆಲ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ 6-3, 7-6 (8/6)ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಎಟಿಪಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎಂಟು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆಡಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಭುಜ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಬಿಯಾ ತಾರೆ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (2024) ಯಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. </p>