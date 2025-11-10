ಕ್ಯೂಪಿಎಲ್‌ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಇಂದಿನಿಂದ: ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡಗಳು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕೆಎಸ್ಎಸ್ ಇನ್ಪ್ರಾ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2 (ಕ್ಯೂಪಿಎಲ್) ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎಂಕೆಜೆ ಎಂಟರ್ಟೇನ್ಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯೂಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ 10 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.</p>.<p>ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ, 11ರಂದು ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿಯ ಇ–ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸುತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಲೀಗ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನ.12 ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ ಕೋರಮಂಗಲ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸುತ್ತಿನ ಲೀಗ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿ ತಾರೆಯನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 12 ವಿವಿಧ ಆಟಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆ ರಮ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚೇತನ್ ಪಾರೀಕ್, ಸಂತೋಷ್ ಬಿಲ್ಲವ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ್ ಸಾಗರ್ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ತಂಡಗಳು: ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೇಖರ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಒಡೆತನದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕ್ವೀನ್ಸ್ (ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್: ರಾಧಿಕಾ ನಾರಾಯಣ್), ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ವೀನ್ಸ್ (ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್: ಭಾವನಾ ರಾವ್), ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯ, ಮಣಿಕಾಂತ್, ಗಿರೀಶ್ ಕೆ.ಎಲ್ ಒಡೆತನದ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ವೀನ್ಸ್ (ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್: ಪಾರ್ವತಿ ನಾಯರ್), ವಿಷ್ಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ (ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್: ನಿಧಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ), ರೂಪಾ ಒಡೆತನದ ಮೈಸೂರು ಕ್ವೀನ್ಸ್ (ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್: ರಚನಾ ಇಂದರ್), ಶಶಾಂಕ್ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಒಡೆತನದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ (ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್: ನೇಹಾ ಸಕ್ಸೇನಾ).</p>.<p>ಅರವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಒಡೆತನದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ (ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್: ಧನ್ಯಾ ರಾಮಕುಮಾರ್), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಫರ್ ಒಡೆತನದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ವೀನ್ಸ್ (ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್: ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ), ರೂಪಾ ಡಿ.ಎನ್. ಒಡೆತನದ ಹಾಸನ ಕ್ವೀನ್ಸ್ (ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್: ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ), ವನಿತಾ ಲೋಕೇಶ್ ಒಡೆತನದ ಕೋಲಾರ ಕ್ವೀನ್ಸ್ (ನಾಯಕಿ: ಆಶಾ ಭಟ್).</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>