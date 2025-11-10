ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಧೀನಿಧಿ ದೇಸಿಂಗು ಚಿನ್ನ ಡಬಲ್

ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:30 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:30 IST
ಗುರಿಯತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ ಆಕಾಶ್ ಮಣಿ 
ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ‘ಮೌಲ್ಯಯುತ ಈಜುಗಾರರು’ ಗೌರವ ಗಳಿಸಿದವರು (ಎಡದಿಂದ) ತ್ರಿಷಾ ಎಸ್ ಸಿಂಧು ಧಿನಿಧಿ ದೇಸಿಂಗು ಶ್ರೀಹರಿ ನಟರಾಜ್

–ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ವಿ. ಪುಷ್ಕರ್. 

