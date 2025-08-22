ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಕೃಷ್ಣಾ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹರಿವು; ಮತ್ತೆರಡು ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತ

2.26 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಏರಿಕೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:19 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:19 IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಕಲ್ಲೋಳ- ಯಡೂರ ಸೇತುವೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ರಾಜೇಶ ಬುರ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಕಲ್ಲೋಳ- ಯಡೂರ ಸೇತುವೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ರಾಜೇಶ ಬುರ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು
ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ ಸೇತುವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ | ಗ್ರಾಮಗಳ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಸುತ್ತುವರಿದು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನ
