‘ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ’ ಎಂದೇ ನಮೂದಿಸಿ: ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ</strong>: 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದವರು 'ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ' ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೂಡಲಸಂಗಮದ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಪಂಚಮಸಾಲಿ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ ನಿರಂತರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿಯೇ ಈ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಾಸಭೆ, ಮಠಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಸಂಘ– ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಯಾರೂ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು' ಎಂದು ಅವರು ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರ ಮಾತು ಕೇಳಬಾರದು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಬೇಡ' ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಸೆ.20ಕ್ಕೆ 'ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಕ್ರಾಂತಿ'ಗೆ ಚಾಲನೆ</strong></p><p>'ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಟನೇ ಹಂತದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರೂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಪಂಚಮಸಾಲಿ 'ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಕ್ರಾಂತಿ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸುವರು' ಎಂದು ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ರಾಮದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಬಕವಿ– ಬನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>