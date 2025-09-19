<p><strong>ಜೈಪುರ</strong>: ಆತಿಥೇಯ ಜೈಪುರ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. </p>.<p>ಸವಾಯಿ ಮಾನಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೈಪುರ ತಂಡವು 45–41ರಿಂದ ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. </p>.<p>ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ (13 ಅಂಕ) ಅಮೋಘ ದಾಳಿಯ ಬಲದಿಂದ ಜೈಪುರ ತಂಡವು ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿತು. ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 24–18ರಿಂದ ಜೈಪುರ ತಂಡವು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರದ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡವು 23–21ರಿಂದ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಮುನ್ನಡೆಯು ಜೈಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 24 ಬಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು 9 ಟಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 4 ಬೋನಸ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು ಅಲಿ ಚೌಬಾತರಶ್ ಅವರೂ 12 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು 12 ರೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಟಚ್ ಮತ್ತು 2 ಬೋನಸ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದೇವಾಂಕ್ ಅವರು ಚುರುಕಾದ ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ 16 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು. ದೇವಾಂಕ್ ಅವರು ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 400 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಂಕ್ ಅವರು 24 ಬಾರಿ ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 12 ಟಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು 4 ಬೋನಸ್ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ದೇವಾಂಕ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆ ನೀಡಿದ ಮನ್ಪ್ರೀತ್ 10 ಅಂಕಗಳ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>