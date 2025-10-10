ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವಾಸ ವೈದ್ಯ ಜನ್ಮದಿನ: ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ತಯಾರಿ

<p><strong>ಸವದತ್ತಿ</strong>: ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈಗ ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವಾಸ ವೈದ್ಯ ಅವರ ಅಂಥದ್ದೇ ಕಟೌಟುಗಳು ಈಗ ಸವದತ್ತಿ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ರಂದು ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವಾಸ ವೈದ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಿದ್ದು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ಧೂರಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬ್ಯಾನರ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಯುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ರಂಭಣೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಹತ್ ಕಟೌಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಸಿದ್ಧರಾಮೋತ್ಸವ’ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕಟೌಟು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ರೂಪಗಳನ್ನು ಈಗ ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವಾಸ ವೈದ್ಯ ಅವರಿಗೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಎಪಿಎಂಸಿ ವೃತ್ತ, ಕಟಕೋಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದನಕೊಳ್ಳದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಕಟೌಟುಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯರಗಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ಕಟೌಟ್ಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಸುಮಾರು 45 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, 14 ಅಡಿ ಅಗಲವಿರುವ ಈ ಕಟೌಟ್ಗಳು ತಲಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚ ತಗುಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.</p>.<p>ಶಾಸಕರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆ, ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಬಸವರಾಜ ಅರಮನಿ ಹಾಗೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುಖಂಡ ಜಗದೀಶ ಶಿರಸಂಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>–––</p>.<p><strong>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿನೂತನ ಕಟೌಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದು</strong></p><p><strong>–ಮಂಜುನಾಥ ಪಾಚಂಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>