ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
‘ನವಿಲುತೀರ್ಥ’ಕ್ಕೆ ಬಾಗಿನ: ಈ ವರ್ಷವೂ ವಿಳಂಬ

ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:29 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:29 IST
- ನವಿಲುತೀರ್ಥ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆಗೆ ಸಚಿವರ ದಿನಾಂಕ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ನಾಡಿನ ಒಳಿತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ವಿವೇಕ ಮುದಿಗೌಡರ
ಎಇಇ ನವಿಲುತೀರ್ಥ ಜಲಾಶಯ
Belagavi

