ರೈತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ: ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ:</strong> ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಹಿತಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಡಿ. ರೈತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧರಿಸಿ ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆನಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಶೇತ್ಕರಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ , ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋರಗಾಂವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರೈತರ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಗಾಗಿ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಲೂಟಿಕೋರರು, ಸರ್ಕಾರ ಲೂಟಿಕೋರರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ರೈತರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೇಶ ಇಳಿಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ರೈತರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ದರ ನೀಡುವಂತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಬಳಿ ತೆರಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.</p>.<p>ಅ.16ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೈಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 24ನೇ ಕಬ್ಬು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಶೇತ್ಕರಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಧರಿಖಾನ ಅಜ್ಜನವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅನ್ನಾಸೋ ಪವಾರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜು ಖಿಚಡೆ, ತಾತ್ಯಾಸಾಹೇಬ ಕೇಸ್ರೆ, ಬಂಟಿ ಪಾಟೀಲ, ಶೀತಲ ಸೋಬಾನೆ, ಅಭಿಜಿತ್ ಬಿರನಾಳೆ, ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಅಕ್ಷಯ ಪವಾರ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>