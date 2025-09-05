ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: 60 ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ (ಬೆಳಗಾವಿ):</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧುಮಾಳ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10 ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈವರೆಗೆ 60 ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೀಗೆ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದವರು, ದನ ಕಾಯುವವರು, ಬೆಟ್ಟ–ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ, ತೋಟದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅವರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನವೋದಯ ಶಾಲೆ, ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉಚಿತ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ, ಅಭಿನಯ, ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನೂ ನಿರಂತರ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ, ‘ನುಡಿ ಕನ್ನಡ’, ‘ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ’, ‘ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ’, ‘ಸಂತ ರೋಹಿದಾಸವಾಣಿ’ ಮುಂತಾದ ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಈ ಶಿಕ್ಷಕ, ಗಡಿ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವ ನವಲಿಹಾಳ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅವರು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ (ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ) ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪಾಠೋಪಕರಣ, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನ, ಕಾಂಪೌಂಡ, ಹಸಿರು ವನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ನಮ್ಮೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಈಗ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧುಮಾಳ ಅವರ ಶ್ರಮದ ಫಲವಿದು </blockquote><span class="attribution">ಶ್ರುತಿ ಸಂಜಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ನವಲಿಹಾಳ</span></div>.<div><blockquote>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ತ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೋಧನೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ </blockquote><span class="attribution">ವಿಶ್ವನಾಥ ಧುಮಾಳ ಶಿಕ್ಷಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನವಲಿಹಾಳ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>