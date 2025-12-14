ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ:ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ; ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವಾಸ ವೈದ್ಯ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:35 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:35 IST
ಜಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು
ಚಿದಂಬರ ಮಡಿವಾಳರ ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ
savadatti

