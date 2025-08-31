ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ | ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 450 ವಾರ್ಡ್‌

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್‌ಗೂ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಕಂದಾಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ | ವಾರ್ಷಿಕ ₹137 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ
ರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:56 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:56 IST
BangaloreBBMP

BangaloreBBMP

