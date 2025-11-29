ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಡಿ.3ರಿಂದ ತರಬೇತಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ರಫ್ತು, ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕೆಪೆಕ್) ಡಿ.3ರಿಂದ 5ರವರೆಗೆ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸುವಿಸ್ತಾರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಕೆಎಬಿಡಿಸಿ) ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ (ಎಫ್ಐಇಒ) ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಪೆಕ್ ಈ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಾಫಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಏಲಕ್ಕಿ, ಅರಿಶಿಣ, ಶುಂಠಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಮಾವು, ಬಾಳೆ, ನಿಂಬೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ನುಗ್ಗೆ ಪುಡಿ, ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಮೀನು ಹಾಗೂ ಸಿಗಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಯುಎಇ, ಚೀನಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಜರ್ಮನಿ, ನೇಪಾಳ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹವಾಮಾನ, ವಿಶಾಲ ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ರಫ್ತಿಗೆ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು, ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಂತ್ರಗಳು ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಪೆಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ.ಎನ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಿಜಿಎಫ್ಟಿ, ಎಪಿಇಡಿ, ಸ್ಪೈಸಿ ಬೋರ್ಡ್, ಇಸಿಜಿಸಿ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನುರಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು, ಎಫ್ಪಿಒಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಗಳು, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು, ರಫ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಪೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ: 7618786813/14/15 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<div><blockquote>ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ರಫ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೆರವು ನೀಡಲು ಮಾಡಲು ತರಬೇತಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">– ಸಿ.ಎನ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಕೆಪೆಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>