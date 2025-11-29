ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಡಿ.3ರಿಂದ ತರಬೇತಿ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:37 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:37 IST
ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ರಫ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೆರವು ನೀಡಲು ಮಾಡಲು ತರಬೇತಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
– ಸಿ.ಎನ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್‌, ಕೆಪೆಕ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ 
