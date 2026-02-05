ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ನಗರದ ರಸ್ತೆ ಗುಡಿಸಲು ಯಂತ್ರ: ಪೊರಕೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:44 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BangaloreBBMP
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT