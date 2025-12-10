ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು: ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆಗೆ ಬೀಳದ ಕಡಿವಾಣ

ಈ ವರ್ಷ ₹162.87 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಜಪ್ತಿ
ಆದಿತ್ಯ ಕೆ.ಎ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:57 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:57 IST
ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಸೀಮಾಂತ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್‌, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್‌
