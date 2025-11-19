ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು: ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 21:56 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 21:56 IST
ಜಲಮಂಡಳಿಯ 16 ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ‘ಬ್ಲೂ ಫೋರ್ಸ್’ ತಂಡ ರಚಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ದಳವು ಈ ವಾರದಿಂದಲೇ  ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ರಾಮಪ್ರಸಾತ್‌ ಮನೋಹರ್‌, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಲಮಂಡಳಿ
Water BoardBWSSB

