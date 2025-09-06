ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು: ಐದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರ ನಗರ ಸಂಚಾರ

ರಸ್ತೆ, ಗುಂಡಿ, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಶೀಲನೆ | ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:20 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:20 IST
ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಎಫ್‌ಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು
