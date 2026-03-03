ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
39 ಕೆರೆ–ಕಟ್ಟೆ, ನಾಲಾಗಳ ಬಳಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ: ಒಟ್ಟು 20.2 ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆರವು

ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 21:42 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 21:42 IST
