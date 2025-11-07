ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಪ್ರಿಯಕರನ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡಿಗಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ; 7 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ,ಯುವತಿಯ ಬಂಧನ

ನಗರದ ಏಳು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಬಂಧನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಆರೋಪಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರೆನೆ ಜೋಶಿಲ್ದಾ ಅವರು ಏಳು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೀಮಾಂತ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್‌ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್‌
bengaluruBengaluru CrimeBomb threat

