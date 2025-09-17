ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p><strong>ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ</strong>: ಆಯೋಜನೆ: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ, ಸ್ಥಳ: ಜಯದೇವ ವೀರಶೈವ ಭೌನ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p><strong>ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಧಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ:</strong> ಕೆ.ವಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್, ಎಸ್. ಮುನಿರಾಜು, ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಟಿ.ಎನ್. ಜವರಾಯಿಗೌಡ, ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಚ್.ಆರ್. ರವೀಶ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಆಯೇಷಾ ಖಾನುಂ, ಪಿ. ತ್ಯಾಗರಾಜ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ, ಆಯೋಜನೆ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p>.<p><strong>ಕಾವೆಂಶ್ರೀ ಭಾವಯಾನ–ಗಾಯನ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ</strong>: ಅತಿಥಿಗಳು: ಡಿ. ಉಮಾಶಂಕರ್, ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ, ಸ್ಥಳ: ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 4.30</p>.<p><strong>ತಿಂಗಳ ನೆನಪು–ವೀರ ಕನ್ನಡಯೋಧ ಸ.ರ. ಸುದರ್ಶನ</strong>: ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಮಾನಸ, ಭಾಗವಹಿಸುವವರು: ಟಿ.ಆರ್. ಅನಂತರಾಮು, ರಾ.ನಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಆರ್. ಶೇಷಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಮ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಸ್ಮಿತಾರೆಡ್ಡಿ, ನುಡಿ ಸುದರ್ಶನ, ವ.ಚ. ಚನ್ನೇಗೌಡ, ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, ಬಿ.ವಿ. ರವಿಕುಮಾರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಕನ್ನಡ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ರಂಗ, ಸ್ಥಳ: ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ, ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5</p>.<p><strong>ಭಾರತರತ್ನ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ:</strong> ಟಿ.ವಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಮಹೇಶ ಜೋಶಿ, ಉಪನ್ಯಾಸ: ಮಂಡಗದ್ದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ವರದಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಕರ್ಪೂರ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರನ್, ಗಿರಿಜಾ ರಾಜ್ ಎಲ್., ಸಂಪಟೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಎಸ್. ವಟಿ, ವೇದಾ ಸಿ. ಬಿರಾದರ್, ನೇತ್ರಾವತಿ ಜಿ., ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಸಂಜೆ 5</p>.<p><strong>ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಯಂತಿ: ಉದ್ಘಾಟನೆ</strong>: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ಶಿವಸುಜ್ಞಾನತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಉದಯ್ ಬಿ. ಗರುಡಾಚಾರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳ: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5 (ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 6ಕ್ಕೆ) </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>