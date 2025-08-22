ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ: 11 ದಿನ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ರವಿಚಂದ್ರನ್, ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸೇರಿ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಲಾವಿದರು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:37 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bengaluru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT