ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು: ಏಕಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ದಂಡದಿಂದ 35 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ

ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 5 ಟನ್‌ ಏಕಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ವಶ; ₹10 ಲಕ್ಷ ದಂಡ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:06 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:06 IST
