ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:44 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BangaloreElectricityBESCOM
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT