ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
'ಹೊಂಡ' ಸಿಟಿಯ ಪಡಿಪಾಟಲು | ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರಸ್ತೆ!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಜನರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:12 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:12 IST
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರು ಇರುವುದು ಕೆಸರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು
bengalurupotholesRoad problem

