ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪೈಪ್‌ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ: ಮಕ್ಕಳ ಆಯೋಗದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ದೂರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:30 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಂಗಳೂರು: ಐದನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ, ಎಫ್‌ಐಆರ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಂಗಳೂರು: ಐದನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ, ಎಫ್‌ಐಆರ್
ಬೆಂಗಳೂರು: ಐದನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ, ಎಫ್‌ಐಆರ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಯತ್ನ: 20 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಯತ್ನ: 20 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್
ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಯತ್ನ: 20 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್
bengaluruStudentKarnataka State Commission for Protection of Child Rights

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT