ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬಿಹಾರದ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ತಂದೆ, ಪುತ್ರನ ಬಂಧನ: 40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ

40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
ಮಾಣಿಕ್ ಸಿಂಗ್
ಮಾಣಿಕ್ ಸಿಂಗ್
