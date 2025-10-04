ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಸ್‌ ಪ್ರಯಾಣ: ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಹಾಡು

ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಯಮ ಇದ್ದರೂ ಪಾಲಿಸದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:27 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:27 IST
BMTC

